Речь идет об участках между поселками Усть-Камчатск и Козыревск, а также от поворота на село Эссо до поселка Козыревск, которые закрывали из-за схода селей, вызванных извержением вулкана Ключевской. Вторую дорогу, хоть она и открыта, продолжают восстанавливать.

"На месте продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна, работает инженерная техника", — говорится в сообщении.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне этого года. Его активность усилилась с середины октября. Утром 1 ноября извержение вулкана достигло кульминации. В среду Ключевской выбросил череду столбов пепла, высота наибольшего из которых составила 14 км над уровнем моря. 2 ноября на вулкане произошло два пепловых выброса, оба высотой 11 км над уровнем моря. В трех местных поселках прошли небольшие пеплопады. Поток лавы исполина разрушает ледник Богдановича, вследствие чего образуются грязекаменные потоки.

Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям.

Между тем, по мнению вулканологов, пароксизмальная фаза извержения Ключевского уже завершилась.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.