Рейсы будут осуществляться на самолетах Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских мест один раз в неделю по четвергам. Время в пути составит 2 часа 45 минут.

По информации онлайн-табло аэропорта "Курумоч", прямого авиасообщения между Самарой и Тбилиси в настоящее время нет.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Из "Курумоча" регулярные полеты выполняют более 30 российских и зарубежных авиаперевозчиков более чем по 50 направлениям.