В ночь на четверг во власти стихии оказались департаменты Финистер, Кот-д'Армор, Манш. Скорость порывов ветра, по данным Meteo-France, в некоторых районах достигала 193 км/ч. В Финистере высота волн доходила до 21 метра.

Власти Франции ввели ограничения на передвижение грузового транспорта. Накануне некоторые рейсы, направлявшиеся в аэропорт Нант, из-за ветра были перенаправлены в Тулузу. В аэропортах Бреста и Кампера отменено и задержано несколько рейсов.

В железнодорожной компании SNCF сообщили, что с вечера среды до утра пятницы в Бретани, Нормандии, О-де-Франс, Пеи-де-ла-Луар движение региональных поездов TER будет осуществляться с перебоями.

По данным французской компании-поставщика электроэнергии, более 1,2 млн человек остаются без света, 780 тыс. из которых — в Бретани.

Шторм утром в четверг ударил по югу Англии, где из-за стихии решили закрыть более 300 школ. Работодатели переводят сотрудников на удаленный формат работы, местных жителей призывают избегать поездок по дорогам, расположенным вдоль побережья.

На острове Джерси зафиксировали скорость порывов ветра, доходящую до 160 км/ч.

Отмечается также, что прервана работа паромной переправы между Дувром и Кале. Непогода внесла коррективы в авиасообщение. В крупнейшем аэропорту Великобритании "Хитроу" в Лондоне отменены десятки внутренних рейсов. Аэропорт Гернси, расположенный на одноименном острове, отменил все рейсы в четверг.