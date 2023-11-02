"01.11.2023 после вылета рейса В2-784 из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка (IST) воздушного судна Boeing 737 — MAX 8 авиакомпании "Белавиа" наземные службы аэропорта после осмотра взлетно-посадочной полосы сообщили о возможном повреждении колеса самолета", — сообщили в компании.

Экипаж проанализировал ситуацию и принял решение следовать в пункт назначения — Национальный аэропорт "Минск". Полет прошел в штатном режиме.

"Благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет был оставлен на ИВПП (искусственной взлетно-посадочной полосе — ИФ) аэропорта Минска, двигатели заглушены с целью недопущения возможного перегрева шасси, после чего был отбуксирован на место стоянки", — сообщили в компании.

"В соответствии с действующими правилами после совершения посадки воздушного судна проводится расследование причины разрушения левого основного колеса шасси", — информировали в пресс-службе авиакомпании.