Экипаж проанализировал ситуацию и принял решение следовать в пункт назначения — Национальный аэропорт "Минск". Полет прошел в штатном режиме.
"Благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет был оставлен на ИВПП (искусственной взлетно-посадочной полосе — ИФ) аэропорта Минска, двигатели заглушены с целью недопущения возможного перегрева шасси, после чего был отбуксирован на место стоянки", — сообщили в компании.
"В соответствии с действующими правилами после совершения посадки воздушного судна проводится расследование причины разрушения левого основного колеса шасси", — информировали в пресс-службе авиакомпании.