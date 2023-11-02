За 9 месяцев показатель вырос почти на 16,6%, до 202,6 млрд пкм.

Пассажиропоток авиакомпаний в сентябре увеличился примерно на 1,2% г/г, до 10,1 млн человек, за 9 месяцев показатель вырос на 11,5%, до 81,1 млн человек, что соответствует данным, озвученным ранее руководством Минтранса и Росавиации.

По итогам текущего года, согласно госпрограмме развития авиатранспорта РФ до 2030 года, будет перевезено 103 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2022 году.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте прошлого года.