"Вчерашний "коварный" циклон смог вынести такую теплую воздушную массу, что температура больше чем на градус перекрыла прошлый экстремум. Наблюдался он в 1934 году, и было тогда в Ленинграде плюс 10,6 градусов. Вчера температура воздуха в городе повысилась до плюс 11,7 градусов", — написал синоптик в телеграм-канале.

По данным Колесова, уже в четверг воздух в северной столице прогреется не выше климатической нормы. Днем прогнозируется плюс 4-5 градусов с понижением температуры к вечеру, а предстоящей ночью возможны заморозки.

В выходные в городе ожидается до 5-8 градусов тепла.