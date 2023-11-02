"В превентивных целях закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Усть-Камчатск. Дорогу закрыли на участке с 187 по 264 километр (от поселка Козыревск до поселка Ключи)", — говорится в сообщении.

Дорогу закрыли из-за угрозы схода не нее селя, вызванного извержением.

Ранее был закрыт участок с 153 по 187 километр региональной трассы Мильково — Усть-Камчатск (от поворота на село Эссо до поселка Козыревск). На этот участок дороги сошли грязекаменные потоки из-за извержения Ключевского.

Информацию об открытии дорог в МЧС обещают дать дополнительно.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне этого года. Его активность усилилась с 11 октября. Утром 1 ноября извержение вулкана достигло кульминации. В среду Ключевской выбросил череду столбов пепла, высота наибольшего из которых составила 14 км над уровнем моря. 2 ноября утром на вулкане произошел пепловый выброс высотой 11 км над уровнем моря. Поток лавы исполина разрушает ледник Богдановича, вследствие чего образуются грязекаменные потоки в направлении к западу от вулкана.

Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям из-за опасности пепловых выбросов и обвалов.

Между тем, по мнению вулканологов, пароксизмальная фаза извержения Ключевского уже завершилась.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.