"Шлейф пепла протянулся на 2 тыс. 255 км на восток-юго-восток от вулкана", — говорится в сообщении.

В свою очередь, главное управление МЧС России по Камчатскому краю уточняет, что пепловый шлейф распространяется в сторону Тихого океана.

"Однако при изменении направления ветра в населенных пунктах Усть-Камчатского района не исключается выпадение незначительного количества пепла", — отмечают спасатели.

Для Ключевского установлен красный код авиационной опасности. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне этого года. Его активность усилилась с 11 октября. Утром 1 ноября извержение вулкана достигло кульминации. В среду Ключевской выбросил череду столбов пепла, высота наибольшего из которых составила 14 км над уровнем моря. Поток лавы исполина разрушает ледник Богдановича, вследствие чего образуются грязекаменные потоки в направлении к западу от вулкана.

Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям.

Между тем, по мнению вулканологов, пароксизмальная фаза извержения Ключевского уже завершилась.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.