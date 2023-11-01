"Музей кино будет бесплатным для посещения весь период работы международной выставки-форума "Россия". Вход на новые выставки и постоянную экспозицию будет свободным для всех гостей ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года", — сообщили в пресс-службе музея.

Для посетителей будут доступны экспозиции "Лабиринт истории" о главных событиях первого столетия российского кинематографа, "Кабинет Сергея Эйзенштейна", "Время Побед", представляющее собрание наград отечественного кинематографа. С 13 ноября в музее откроется выставка, посвященная фильму "Трудно быть богом" Алексея Германа, а в декабре — выставочный проект "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" к 100-летию режиссера.

Международная выставка-форум "Россия" будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.