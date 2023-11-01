"Все они спасательным отрядом доставлены в Ивдель. Сотрудники уголовного розыска их опросили. В 21:30 по местному времени туристы погрузили вещи в свой автомобиль и убыли в Березовский. Никому медицинская помощь или госпитализация не потребовались", — рассказал Горелых.

По его сведениям, при опросе туристов в полиции Ивделя выяснилось, что группа состояла не из пяти, а из шести человек. Кроме мужчин, в нее входила девушка 1992 года рождения, тоже из Березовского.

"Туристы крайне удивились тому факту, что вся Россия за них переживает. По их словам, у них имелся запас провизии на неделю, спальники и все необходимое. Они поблагодарили сотрудников полиции и спасателей, которые их искали, и заверили, что в следующий раз, когда посетят Ивдельский городской округ, обязательно зарегистрируются в МЧС и будут иметь при себе надежную спутниковую связь. Бедствия в тайге они не терпели. Поисковым мероприятиям полиции и спасателей дан отбой", — отметил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что туристическая группа, состоящая из жителей Березовского, отправилась на сплав по северной реке Вижай. В финальный пункт маршрута они вовремя не прибыли. Как выяснилось, в 15 км от места старта река промерзла и команда была вынуждена остановиться. Двое из них пешком двинулись в ближайший поселок, где по таксофону дали знать о себе встречающему. Их товарищи ждали в тайге, охраняя вещи группы. Сегодня до них добрались спасатели.