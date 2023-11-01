"Открыли сегодня дорогу в объезд (селения — ИФ) Чиколы. Кстати, рабочие закончили объект на два месяца раньше. Работы по строительству обхода, протяженностью 8 км, начались в конце прошлого года. Строили по региональному проекту "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги", — сказал Меняйло.

По его словам, дорожники проложили под дорогой 19 водопропускных труб, помимо двух полос движения шириной по 3,75 м укрепили обочины шириной по 3 м с каждой стороны. Вдоль дороги установили металлическое барьерное ограждение, на отдельных участках трассы устроено искусственное освещение. Дорога полностью отвечает всем современным требованиям по безопасности движения.

"Благодаря объезду, мы сможем разгрузить улицы Чиколы от транзитного транспорта, который негативно влияет на экологию, повышает риск возникновения ДТП. Теперь водители могут напрямую, минуя Чиколу, попасть с главной региональной трассы Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен-2 на дорогу Чикола — Мацута — Комы-Арт, ведущую к интенсивно развивающимся туристическим объектам Горной Дигории", — пояснил глава республики.

Он напомнил, что с 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" были построены, реконструированы и отремонтированы объезды селений Синдзикау, Эльхотово, станицы Архонская, Дигоры. Кроме того, завершается строительство обхода селения Мичурино.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии, в Ирафском районе в 2023 также планируют отремонтировать участок дороги Чикола — Ср.Урух, провести капремонт подъездной дороги к селению Дзинага и реконструировать мост через реку Лескен на 89-м км региональной дороги Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен-2.

Как сообщалось, Северная Осетия дополнительно получит из федерального бюджета 400 млн рублей на строительство трассы "Владикавказ — Лескен-2" в объезд селения Чикола.