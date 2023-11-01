Так, 2 ноября первый полет сезона совершит авиакомпания Red Wings. На направлении Уфа-Пхукет-Уфа она задействует самолеты Boeing-777-200 вместимостью 412 кресел. Рейсы запланированы один раз в 10-11 дней.

С 4 ноября полетную программу откроет Azur Air. Самолеты Boeing-767-300, рассчитанные на 336 пассажиров, будут отправляться из Уфы один раз в 12 дней.

Время в пути составит около 8 часов.

Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Общая площадь терминального комплекса превышает 46 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 тыс. человек в час. Владельцем 100% акций является Башкирия.