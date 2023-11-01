Как отмечается на сайте омбудсмена, к таким выводам Агапитова пришла по итогам проекта "Культпоход", участники которого сумели попасть только в одно историческое здание.

"Из 23 зданий-памятников, которые неоднократно пытались посетить практиканты по расписанию, указанному в охранных обязательствах собственников, попали только в некоторые помещения Дома бывшего Императорского вольного экономического общества", — говорится в сообщении.

Доступа не удалось добиться, в частности, в дом Гозе, особняк Гаусвальда, особняк Строгановой, дом Каншиных, особняк Митусова, бывший Русский торговый банк, дом Санкт-Петербургского епархиального братства Пресвятой Богородицы, а также Международный коммерческий банк на Невском проспекте.

Агапитова попросила комитет по охране памятников (КГИОП) принять меры "в отношении собственников, допускающих нарушения требования законодательства об ОКН". Уточняется, что, согласно ответу ведомства, "для восстановления права на доступ посетителей в проверенные участниками "Культпохода" здания-памятники КГИОП направил их собственникам предостережения".

Уточняется, что требования к обеспечению доступа россиян, иностранцев и лиц без гражданства к любому памятнику, включенному в реестр ОКН, установлены федеральным законом "Об объектах культурного наследия народов РФ".