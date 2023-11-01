"С 1 ноября Московский зоопарк переходит на зимний режим работы. Увидеть наших редких обитателей можно ежедневно с 9:00 до 17:00. Для посетителей открыты 3 входа: Главный вход, новый вход из метро "Баррикадная" и через "Детский зоопарк". Вход будет открыт с 9:00 до 16:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по зимнему графику зоопарк проработает до 29 февраля. Для посетителей зоопарка в зимнее время будут организованы теплые павильоны, где можно будет понаблюдать за африканскими животными, приматами, птицами, амфибиями, рептилиями, пауками и другими животными.