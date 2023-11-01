"С 2014 по 2023 годы в рамках реализации проекта количество городских причалов увеличилось с 4 до 19. За этот же период количество швартовок к причалам возросло с 400 до 38 080", — говорится в сообщении.

По итогам навигации 2023 года количество швартовок к городским причалам на 22% превысило план на год.

Уточняется, что в ближайшее время в городе обустроят новые причалы у музея Фаберже, на Октябрьской набережной и в Кронштадте.

Проект "Городские причалы Санкт-Петербурга" реализуется в Северной столице с 2014 года. Его цель — развитие маршрутной сети внутреннего водного транспорта, концепция — предоставление равного доступа всем судовладельцам к городской причальной инфраструктуре.