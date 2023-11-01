"Тульский регион презентует свои достижения в сферах науки, образования, культуры, туризма, промышленности и инноваций. Стенд получился одним из самых насыщенных и мультиформатных. Его площадь — порядка 100 кв. метров", — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Соломатиной, стенд отличает многообразие форматов. "Отправившись в 3D-прогулку, вы узнаете о знаковых местах региона. Самые юные посетители выставки смогут поучаствовать в мастер-классах, молодежь — воспользоваться студией звукозаписи и сказать знаменитое гагаринское "Поехали!" в микрофон завода "Октава", люди старшего возраста — попробовать себя в роли операторов интерактивного комплекса "Панцирь", — приводятся в сообщении слова Соломатиной.

Гостям выставки также предложат познакомиться с главными достопримечательностями Тульского края — музеем-усадьбой "Ясная Поляна", музеями-заповедниками "Поленово", "Куликово поле", Музеем оружия, Тульским кремлем, Музейным кварталом с филиалом Государственного исторического музея (ГИМ).

К праздничным датам и ко дню Тульской области на ВДНХ, который пройдет 27 декабря, стенд будет трансформироваться и наполняться новым содержанием, отмечается в сообщении.

Международная выставка-форум "Россия" стартует в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ в Москве. На ней будут представлены все 89 регионов страны, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.