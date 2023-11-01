«Отели работают в обычном режиме и принимают гостей и туристов вне зависимости от их национальности и вероисповедания», — говорится в сообщении в телеграм-канале Минтуризма.

«Наша республика всегда славилась своим гостеприимством и радушием, а различные информационные вбросы в сети интернет об отказе в бронировании номеров в объектах размещения республики по национальному признаку не более чем провокация и желание дестабилизировать ситуацию в регионе», — отмечается в сообщении.

Минтуризма призвало всех, кто столкнулся с какими-либо неудобствами при бронировании номера в отелях, расположенных на территории Республики Дагестан, обращаться на круглосуточную горячую линию по тел. 8 8722 52-24-17.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что отельеры Дагестана могут отказать в заселении туристам в зависимости от национальности.