"Скульптурная композиция находится на Соборной площади возле водонапорной башни (является памятником истории — ИФ)", — пояснили власти.

Водовоз, отлитый в натуральную величину, тащит повозку, на которой установлена бочка с ведром. Рядом с повозкой бежит дворняжка.

В администрации уверены, что у местных жителей и туристов появится традиция фотографироваться с водовозом.

Ранее на бульваре неподалеку от Соборной площади была установлена скульптура городового.

Предполагается, что установка в городе подобных композиций в ближайшем будущем продолжится.

"С нетерпением ждем следующую (композицию), которая еще больше украсит наш город", — отметили в администрации.