«Уровень бронирований столичных гостиниц на предстоящие праздники составил 70%. Наибольшей популярностью пользуются гостиницы категории 3 и 4 звезды, номерной фонд которых забронирован на 75%. Две самые популярные даты заезда, которые выбирают почти две трети туристов – 3 и 4 ноября, в эти дни трехзвездочные и четырехзвездочные гостиницы забронированы в среднем на 82%», — рассказали в Мостуризме.

Москва, по данным АТОР, входит в топ-10 направлений для ноябрьских праздников вместе с курортами Краснодарского края, Кавминводами, Подмосковьем, Золотым кольцом и Санкт-Петербургом. Кроме того, столица привлекает туристов как экскурсионное направление: Москва стала самым популярным направлением среди экскурсантов этим летом.

По данным Мостуризма, только за три летних месяца столицу посетили свыше 4,6 млн гостей с экскурсионными целями – это более половины от их общего числа за весь прошлый год. Москвичи и туристы могут посетить более 400 музеев, изучить столицу во время квеста или театрализованной экскурсии, совершить обзорную поездку по главным достопримечательностям. Ежедневно в столице проводится свыше 100 познавательных прогулок.

Всего в городе свыше 1,9 тысячи отелей. Только с начала этого года в Москве появились четыре новых гостиницы более чем на 400 номеров, еще два объекта откроются до конца декабря.