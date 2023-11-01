"Реализованный на торгах имущественный комплекс состоит из 13 зданий общей площадью более 2,6 тысяч квадратных метров и земельного участка площадью свыше 4,6 гектаров. Новый инвестор собирается вернуть его к жизни, сохранив при этом социально ориентированный вид использования", — приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Министр отметила, что в Подмосковье с советских времён осталось много детских лагерей в удручающем состоянии. Их включают в прогнозный план приватизации, чтобы вовлечь в хозяйственно-экономический оборот.

Как сообщалось, общие поступления от приватизации областного имущества с начала года составили 338 млн рублей.