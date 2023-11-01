"Испанская коллекция. Из собраний российских музеев" — масштабный проект Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, организованный совместно с Государственным Эрмитажем. Впервые с 1937 года на выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина будет показано более 50 работ великих испанских художников XVI-XIX веков", — сообщили в пресс-службе Пушкинского музея.

Так, среди работ, которые будут представлены на выставке, картины Эль Греко, Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Хосе де Рибера, Бартоломе Эстебан Мурильо, Франциско Гойя, Марио Фортуни, Хоакина Соролья, Игнасои Сулоага. В экспозицию также войдут предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура и графика из собрания Пушкинского музея.

Выставка будет проходить с 8 ноября по 4 февраля 2024 года в Главном здании музея.

Еще одна выставка, посвященная Испании, откроется в Пушкинском музее 14 ноября. Как уточнили в музее, выставка "Образы Испании. Русское искусство XIX-XXI веков" посвящена проявлению "испанской темы" в русской культуре: от изобразительного искусства, театра и литературы до кинематографа. В семи разделах выставки будут показаны произведения, вдохновленные Испанией и ее историко-художественным наследием: колоритные "испанки" и "испанцы" Петра Кончаловского, Натальи Гончаровой и Александра Яковлева, пейзажи Максимилиана Волошина и архитектурная графика Романа Клейна, театральные образы Александра Головина, Павла Челищева, Александры Экстер.

Выставка также будет проходить до 4 февраля.