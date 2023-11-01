"В очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств, время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств, время ожидания около часа", — говорится в сообщении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено в среду в 13:05 после остановки более чем на два часа. Также мост перекрывали утром в среду почти на час, однако об образовании очередей не сообщалось.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда — по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.