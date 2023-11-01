Экспозиция на ВДНХ открывается 4 ноября.
Креативный директор петербургского стенда на Международной выставке-форуме "Россия" Мария Гуткова рассказала, что на стенде Петербурга будет представлен мультимедийный шар, который позволяет переместиться в ключевые объекты города.
"Им смогут управлять сами гости. Будет онлайн подключение к городу. Основной объект стенда — детальная копия Дворцового моста. В первый день его даже разведут. Наш проект состоит из мультимедийных и интерактивных решений, и это позволит побыть в городе в разное время года", — добавила Гуткова.
Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Богдан Заставный сказал, что в Петербурге с 3 по 8 ноября пройдет Большой этнографический диктант. 4 ноября на Малой Конюшенной улице будет создан центр искусств и культур разных народов России. В парке 300-летия пройдет городской гастрономический фестиваль, а 7 ноября состоится концерт "Мы вместе", на котором выступят лучшие творческие коллективы национальных объединений России.