"Первая неделя будет исторической. И здесь мы рассказываем, как работаем по созданию музея археологии в Петропавловской крепости. Дети смогут даже поучаствовать в раскопках. Стенд состоит из музейно-интерактивных систем. После исторический будет экологическая неделя. При этом 4 ноября также стартует фестиваль "Чудо света" в Петербурге, и он будет перекликаться с экспозицией в Москве. Можно будет погрузиться в атмосферу выставки", — отметил Пиотровский.

Экспозиция на ВДНХ открывается 4 ноября.

Креативный директор петербургского стенда на Международной выставке-форуме "Россия" Мария Гуткова рассказала, что на стенде Петербурга будет представлен мультимедийный шар, который позволяет переместиться в ключевые объекты города.

"Им смогут управлять сами гости. Будет онлайн подключение к городу. Основной объект стенда — детальная копия Дворцового моста. В первый день его даже разведут. Наш проект состоит из мультимедийных и интерактивных решений, и это позволит побыть в городе в разное время года", — добавила Гуткова.

Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Богдан Заставный сказал, что в Петербурге с 3 по 8 ноября пройдет Большой этнографический диктант. 4 ноября на Малой Конюшенной улице будет создан центр искусств и культур разных народов России. В парке 300-летия пройдет городской гастрономический фестиваль, а 7 ноября состоится концерт "Мы вместе", на котором выступят лучшие творческие коллективы национальных объединений России.