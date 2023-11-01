"На участке с 230 км по 485 км федеральной автодороги А-350 Чита-Забайкальск-граница с КНР в Оловяннинском, Борзинском и Забайкальском районах на время работ по ликвидации зимней скользкости ограничено движение пассажирского и большегрузного транспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что время окончания работ на трассе пока не определено. Зимняя скользкость — природное явление, которое включает все виды снежно-ледяных образований на поверхности дороги, приводящие к снижению коэффициента сцепления.