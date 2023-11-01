"Подозреваемый в совершении данного преступления задержан сотрудниками УМВД России по Ярославской области", — говорится в пресс-релизе.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения, а также предъявят обвинение.

Накануне сообщалось, что в ресторане "Сквер" в Ярославле произошел пожар. Огнем уничтожена летняя веранда и имущество на площади 60 кв.м. Пострадала женщина, ее госпитализировали с термическими ожогами.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога), ч.3 ст.30, п.п. "а", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).