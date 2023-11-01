В отеле 190 номеров различных категорий, ресторан на 188 мест, открытая терраса на крыше с панорамным видом на город, а также круглосуточный фитнес-зал. Пространство для проведения конференций может принять до 320 участников.

Фото: Корпорация Туризм.РФ

«Нам важно, чтобы наш регион привлекал туристов, бизнес-сообщество, являлся местом организации крупных спортивных, культурных, деловых событий. С современной гостиничной инфраструктурой можно смело претендовать на проведение самых престижных мероприятий всероссийского и международного масштаба», — сказал на церемонии открытия губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба отметил, что в последние годы стали активно развиваться туристические маршруты в Омской области.

«Российских и иностранных туристов притягивает красота сибирской природы, культурно-исторические локации и особенности национального быта проживающих на этой земле народов. В этих условиях наши инвестиции в строительство гостиниц в этом регионе – одна из приоритетных задач в рамках национальной повестки развития внутреннего туризма», — сказал он.

Как отмечается в сообщении, Туризм.РФ и Cosmos Hotel Group продолжат реализацию совместных проектов в гостиничном бизнесе.

В портфель Cosmos Hotel Group входят более 36 отелей в 20 городах России.