Согласно расписанию, рейсы в Россию будут выполняться только по направлению Ашхабад — Казань — Ашхабад с периодичностью пять раз в неделю (по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям).

Ранее авиакомпания сообщала, что рейсы в Москву приостановлены с 1 августа в связи с обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время из Туркменистана в Россию осуществляют полеты две авиакомпании — "Туркменские авиалинии" и российская S7, которая продолжает выполнять рейсы в Москву.