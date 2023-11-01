"Мы поставили яхту на трал и довезем ее до Перми. Потом вдоль Камы и Волги проедем до Волгограда. В Волгограде спускаем яхту на воду и оправляемся в путь. В планах — спуститься вниз по Волге до Астрахани, выйти в Каспийское море и достигнуть Махачкалы", — сообщил "Интерфаксу" один из организаторов экспедиции Николай Паньков.

Он рассказал, что поход приурочен к "развороту российской экономики на восток". Согласно идее, трансевразийская экспедиция будет продвигать бренд России как на первом этапе путешествия, на маршруте "Из Варяг в Персы", так и в дальнейшем — в дальневосточных морях и странах.

По словам Панькова, из Дагестана уральцы хотят поплыть на юг — до столицы Азербайджана Баку, а затем в иранский город Решт. В Реште они высадятся и с помощью транспортной компании перевезут яхту через весь Иран — до Персидского залива. Там вновь спустят судно на воду и направятся в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а именно — в Дубай, куда предполагают прибыть к 15 декабря.

Как отметил Паньков, затраты на дорогу до Дубая составят от 2,5 до 3 млн рублей. К сожалению, спонсоров участникам экспедиции пока найти не удалось, поэтому они выдвигаются в путь за свой счет. Впрочем, Дубаем их намерения не ограничиваются.

"Если спонсоры не найдутся к тому моменту, то продолжим путешествие самостоятельно. Задержимся в Дубае, будем катать на яхте желающих. Заработаем и двинемся дальше — в Мумбаи. Там снова остановимся. Снова станем катать желающих. Опять заработаем и отправимся на Шри-Ланку", — пояснил Паньков.

Он добавил, что таким образом уральцы планируют достичь Владивостока. Далее, если все сложится, они продолжат путь на север — вдоль Курильских островов и Камчатки до Берингова пролива, а затем повернут на запад, дабы Северным морским путем пройти до Мурманска и оттуда спуститься Белым морем, каналами и по Неве до Санкт-Петербурга. Из Петербурга уральцы направятся либо снова в Мурманск и посвятят некоторое время рейдам по северным морям, либо вернутся в Екатеринбург.

Экипаж яхты, объяснил Паньков, составляет 12 человек, но на разных участках число задействованных специалистов станет меняться. В открытых морях на борту будут находиться до 5 участников — это капитан, эксперт по конкретной акватории и пара молодых матросов. В целом же, добавил Паньков, в экипаж входят три группы моряков: береговой штаб — люди в возрасте от 60 до 70 лет, профессиональные спортсмены среднего возраста и несколько начинающих.

Ранее сообщалось, что зимой 2022-2023 года группа активных жителей Свердловской области, среди которых — Николай Паньков, в честь 300-летия Екатеринбурга планировала довезти свою титановую яхту до Владивостока и Северным морским путем проплыть до Мурманска и Санкт-Петербурга. Но идее не суждено было реализоваться, так как путешественникам не удалось найти спонсоров.