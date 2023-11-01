"В знаковые даты Рязань становится одним большим музеем: из разных точек города стартуют экскурсии, интерактивные квесты, мастер-классы и разные тематические прогулки. Фестиваль объединяет лучших гидов, частные, государственные и муниципальные музеи", — говорится в сообщении.

В частности, в этом году можно принять участие в экскурсии в Музей холодного оружия, в Рязанский художественный музей, познакомиться с Легендами машиностроения, пройтись по "Историческим местам Рязани". Записаться на понравившуюся экскурсию можно на официальном сайте фестиваля.

Впервые фестиваль туристических маршрутов прошел в Рязани в 2018 году. С тех пор событие стало ежегодным и любимым как для жителей, так и для гостей города. Число участвующих в нем музеев и турмаршрутов каждый год увеличивается.