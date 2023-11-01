"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.

Утром в среду движение на мосту уже закрывалось полностью на 53 минуты. Во второй раз пауза в движении продлилась 139 минут.

В предыдущий раз движение на мосту ограничивали дважды за день в понедельник, 30 октября. Общее время остановки в движении тогда составило около двух часов.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда — по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.