"Уроки ратного дела пройдут в Детском музейном центре в Кремле", — уточнили в музее.

4 ноября крупнейший в регионе музей в одиннадцатый раз присоединится к всероссийской культурно-образовательной акции. Основными площадками новгородской "Ночи искусств" станут лекторий, Присутственные места и Музей изобразительных искусств. Организаторы акции постарались сделать программу мероприятий интересной для горожан и туристов всех возрастов.

Перед участниками акции выступят с концертами новгородские детская хоровая капелла и академический мужской хор, петербургская образцовая хоровая студия и другие коллективы. На действующих в музее выставках посетители смогут встретиться с искусствоведами. В музее запланированы мастер-классы по резьбе по дереву и фотосъемке в темноте.

"К акции "Ночь искусств" присоединятся и наши филиалы в районах области", — добавили в ГМЗ.