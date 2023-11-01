«Для массового туризма психологический барьер по доллару – 100 рублей, по евро – 110. В условиях дорогих перелетов и повышения валютных цен на отдельных зарубежных направлениях высокий курс может оказаться дополнительным фактором, который влияет на решение об отдыхе. Нынешний курс можно назвать комфортным, хотя нам бы, конечно, хотелось, чтобы он продолжил снижение, потому что в период недавних наиболее массовых поездок он составлял, например, по евро 86-88 рублей», — сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По словам директора по связям с общественностью компании «Интурист» Дарьи Домостроевой, укрепление рубля способствует тому, что туристы начинают быстрее оплачивать забронированные туры.

«Обычно сразу надо оплатить 25-50% от стоимости тура, остальное можно внести за неделю-две до даты поездки. Мы заметили, что сейчас люди готовы заплатить за весь тур, не пользуясь отсрочкой, хотя у них есть в запасе один или два месяца. Также отмечаем, что те, кто забронировал тур на Мальдивы, например, в феврале, видя ситуацию с рублем, начинают осторожно запрашивать у агентов еще и какие-то короткие туры на ноябрьские праздники, допустим, в Азербайджан и т.д. Хотя изначально не рассчитывали на вторую поездку до основного отпуска. В целом туристы очень позитивно реагируют на укрепление рубля», — пояснила она.

«При курсе 90 рублей за доллар мы сможем рассчитывать на хорошую кампанию раннего бронирования по Турции, хорошую весну по Эмиратам и такое же завершение сезона по дальнемагистральным зимним направлениям – Шри-Ланке и Таиланду», — добавила эксперт.

Генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов также уверен, что укрепление рубля в среднесрочной перспективе должно положительно сказаться на продажах.

«Конечно, о глобальном укреплении пока речь не идет, но любой откат курса валюты вызывает у туристов желание бронировать – цена в рублях дешевеет. 60 рублей за доллар мы вряд ли увидим, но 90 будет хорошим стимулом продаж», — считает эксперт.

Дмитрий Горин подчеркнул, что второй фактор, который сейчас положительно влияет на спрос в выездном туризме, это расширение авиаперевозки. Из 69 ранее открытых стран с декабря прямыми рейсами можно будет отправиться в 40. Доля международных рейсов в общем объеме авиаперевозки за этот год существенно выросла.

Доллар во вторник опустился до 92 рублей впервые со 2 августа, евро стоит 97,7 рублей. В середине августа курс этих валют поднимался до 98-100 и 107-110 рублей соответственно.