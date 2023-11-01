"На 11 улицах, где ранее были установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", установлены дополнительные знаки 8.5.4 "Время действия" (с 08.00 до 20.00). Это позволит жителям парковаться на этих улицах в вечернее и ночное время", — говорится в сообщении.

Речь идет об участках Карташихиной, Весельной, Гаванской, Уральской улицах, улицах Шевченко, Опочинина, Беринга, Репина, Неманском переулке, проезде к памятнику Декабристов и проезде от улицы Беринга до Смоленского кладбища.

Уточняется, что схему организации движения скорректировали после обращений жителей, полученных во время консультаций перед введением в районе платной парковки.

Кроме того, власти анализируют возможность уменьшить ширину парковочного места или ширину проезжей части на ряде улиц, включая Карташихину, Гаванскую, Детскую, Опочинина, Шевченко, благодаря чему там могут появиться 240 мест для машин.

Как сообщалось, платная парковка на Васильевском острове в Петербурге заработала в среду, 1 ноября. Это стало последним этапом расширения зоны платной парковки в городе.

На текущий момент платная парковка в Петербурге действует на территории Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского и Петроградского районов, охватывая таким образом весь центр города.

Первая зона платной парковки появилась в Петербурге в 2015 году.