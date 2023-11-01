"Появились глэмпинги, 111 быстровозводимых модельных конструкций, в них количество мест размещения от 2 до 4 человек. Это позволило нам продлить сезон и продлить летнюю активность", — сказала Латышенко.

По ее словам, до строительства глэмпингов в 93 гостиницах курорта было порядка 6 тыс. мест размещения. Таким образом, число мест размещения увеличилось на 5%.

С учетом гостевых домов и "серого" сектора число мест размещения в Шерегеше превышает 11 тыс.

В свою очередь, глава дирекции курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов сообщил, что протяженность трасс на курорте увеличится на 4 км и составит порядка 60 км. Новые трассы появятся в секторе Е.

Отвечая на вопросы журналистов, Стоянов сказал, что гостиницы курорта подняли цены на период новогодних праздников примерно на 15-20%. По его словам, это рост "в пределах ежегодных значений", при этом имеются отели, которые не поднимают цены.

Он также отметил, что в октябре на новогодние праздники было забронировано уже от 70% до 100% мест в гостиницах.

Говоря о прогнозе турпотока в Шерегеш в будущем сезоне, Латышенко сообщила, что его рост составит около 8%. По данным Стоянова, Шерегеш в прошлом сезоне посетили 2,292 млн туристов.

Всего на курорте в зимнем сезоне будут открыты 26 горнолыжных трасс общей протяженностью около 56 км, 19 подъемников, 93 гостиницы, 79 кафе и ресторанов, 30 пунктов проката, 15 автомобильных парковок.