"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 3 ноября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы; усиление восточного с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении числа дорожно-транспортных происшествий и нарушении транспортного сообщения, подтоплении территорий. Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива.