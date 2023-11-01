"Группа туристов, пропавшая в районе поселка Вижай, обнаружена службой спасения в 15 километрах от поселка Тохта. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, в настоящее время их эвакуируют к автомобилю спасателей", — говорится в сообщении департамента.

Ранее сообщалось, что на севере региона пропала незарегистрированная туристическая группа, состоящая из пяти жителей города Березовского. Мужчины планировали сплавиться по реке Вижай. Но оказалось, что она промерзла и они были вынуждены прекратить путешествие. Двое из них пешком дошли до ближайшего поселка и дали знать о себе. Трое их товарищей остались в тайге сторожить имущество группы.