Так, 4 ноября тулякам и гостям города будет представлена новая выставка "Шедевры Императорского стеклянного завода XIX — начала XX века из собрания Исторического музея".

"Новая выставка посвящена истории и изделиям знаменитого государственного заведения, с которым работали ведущие художники, а готовые предметы искусства всегда отличались безупречным мастерством и стилем. Большинство изделий экспозиции изготовлены по заказам Императорского двора", — говорится в сообщении.

Посетители увидят вазы из стекла "золотой рубин", марганцевого, кобальтового, зеленого, молочного, опалового, голубого, уранового желтого и зеленого, бесцветного стекла, хрусталя с росписью и гравировкой.

Туляки и гости города также смогут посетить выставку "Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века", которая погрузит в атмосферу летнего сада дворянской усадьбы. Этому во многом способствует оформление экспозиции: основой для него стали натурные рисунки дворцового парка в Богородицке Андрея Тимофеевича Болотова и его сына Павла.

"Рукоделие, преимущественно разного вида вышивки, было непременным занятием представительниц дворянского общества. Их изделия — вышитые подушки, записные книжки, портмоне, шкатулки, табакерки, чубуки трубок, канделябры — украшали интерьеры домов и дворцов. На выставке представлены оригинальные изделия из бисера, которым около 200 лет", — отметили в пресс-службе.

Также в Ночь искусств пройдут специально подготовленные для акции мастер-классы.

На официальных страницах филиала в социальных сетях в рамках Ночи искусств пройдет онлайн-программа. У подписчиков музея будет возможность познакомиться с художником выставки Ars Botanica Ольгой Медведевой, увидеть премьерный выпуск второго сезона видеопроекта "Пятницкая — Металлистов. Дома и их обитатели", узнать о трендах в современной флористике, а также увидеть, как трансформируется выставочное пространство филиала, чтобы принять новую экспозицию, посвященную Императорскому стеклянному заводу.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 11 выставок.