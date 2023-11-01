По данным информцентра, термальный сезон в регионе будет открыт 4 ноября.

На протяжении всего месяца отдыхающие на горячих источниках могут поучаствовать в тематических конкурсах и викторинах, дегустации чая и местной минеральной воды.

Также для посетителей будут организованы интерактивные игры, розыгрыши подарков, квест "Термальный круиз".

В Тюменской области работает более 20 термальных курортов. Температура воды в горячих источниках плюс 36-48 градусов.

Тюменские термальные источники имеют не горное или вулканическое происхождение, они возникли из подземного моря, которое оказалось запертым внутри в результате тектонических сдвигов миллионы лет назад.