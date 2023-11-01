"Донской монастырь — жемчужина Москвы, историческая, архитектурная. С ней связано очень многое в развитии истории нашего города. И это, конечно, пример, когда такие памятники восстанавливаются, что называется, всем миром: за частные деньги, за федеральные, города Москвы и самого монастыря. На сегодняшний день проделана огромная работа. Около двух третей уже сделано. Основной путь пройден. Но еще впереди тоже значительная работа. Я надеюсь, что мы совместными усилиями закончим ее, и монастырь в целом засияет прежней красотой", — сказал Собянин журналистам во время посещения монастыря.

В свою очередь, Любимова сообщила, что во время работ проведена реставрация большого собора монастыря. Так, реставраторы из Минкультуры РФ провели работы по реставрации куполов, а специалисты из Москвы работали с фасадами собора.

"Вместе мы все готовимся к 2025 году, к 100-летию кончины патриарха Тихона, чьи мощи покоятся тут. Поэтому, конечно, для многих верующих и паломников, тех, кто приезжает в Москву, тех, кто живет в городе, это также будет очень большим событием. Впереди еще шесть объектов реставрации, будем трудиться", — сказала Любимова.

Митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност, являющийся настоятелем монастыря, выразил надежду на то, что работы завершатся в 2024 году.

Донской ставропигиальный мужской монастырь — объект культурного наследия федерального значения, основанный в 1593 году. В его ансамбль входят более 30 архитектурных памятников. Комплексная реставрация архитектурного ансамбля монастыря началась в 2013 году.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в 2023 году была завершена реставрация пяти исторических башен. Также были отреставрированы фасады и купола "Нового" собора, включая реставрацию кирпичной кладки и декора, кровли верхнего и нижнего яруса. Отремонтированы крыльца собора, заменены столярные заполнения окон галереи. На купола возвращены звёзды, воссозданные по архивным данным и обнаруженным образцам.

На время работ собор не закрывался, в нем проходили службы. В 2013-2016 годах была выполнена реставрация Малого (Старого) собора, в ходе которой был раскрыт белокаменный цоколь фасадов храма XVI в. В 2015-2017 годах была отреставрирована Церковь Архангела Михаила. Кроме того, в 2018-2019 годах были отреставрированы четыре башни монастыря. Также в Донском монастыре проводились работы по благоустройству территории, включая прилегающие скверы, и прокладке необходимых инженерных коммуникаций.