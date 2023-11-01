На этот раз вулкан выбросил столб пепла вечером (время местное), пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении от Эбеко на расстоянии более 5 км, говорится в сообщении.

"В городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", — отмечает пресс-служба.

Утром в среду Эбеко выбросил пепел на высоту 2,7 км над уровнем моря.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в семи километрах от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.