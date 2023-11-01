За 10 месяцев поездами дальнего следования в РФ перевезены 103,3 млн пассажиров (+12,6% к январю октябрю 2022 г.).

Всего в октябре 2023 года с вокзалов и станций РЖД отправилось 101,7 млн пассажиров, что на 3,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, в том числе в пригородном сообщении — 92,1 млн человек (+2,7% к октябрю 2022 г.). За 10 месяцев текущего года РЖД было перевезено 996,3 млн человек (+5,1% к январю-октябрю 2022 г.), из них в пригородном сообщении — 893 млн (+4,3%).

Пассажирооборот в октябре 2023 г. составил 10,2 млрд пасс-км (+10,6% к октябрю 2022 г.). В пригородном сообщении он вырос на 3,1%, до 2,8 млрд пасс-км, в дальнем следовании — на 13,7%, составив 7,4 млрд пасс-км.

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2023 г. вырос на 10,4% к уровню прошлого года и составил 116 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении — 27,9 млрд пасс-км (+5,6%), в дальнем следовании — 88,1 млрд пасс-км (+12%).