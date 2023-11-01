Дорогу расчищают от сошедшего на нее грязекаменного потока. Ограничение будет действовать до 16:30 2 ноября по местному времени.
Как сообщалось, в среду утром извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил несколько столбов пепла, высота наибольшего из них достигла 14 км над уровнем моря.
Извержение Ключевского вызвало сход грязекаменных потоков. Из-за угрозы пеплопадов в среду закрыты детские сады, спортивные секции, пришкольные лагеря и другие учреждения образования в поселках Ключи и Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.
Для Ключевского установлен красный код авиационной опасности.
Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана наблюдалось с осени 2020 до августа 2021 года.
Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.