В свою очередь, главное управление МЧС России по Камчатскому краю уточняет, что пепловый шлейф распространяется в сторону Тихого океана.
"На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", — отмечают спасатели.
Для Ключевского установлен красный код авиационной опасности.
Это уже третий пепловый выброс на Ключевском за утро среды. Высота предыдущих составила 10 и 11 км над уровнем моря.
Как сообщалось, во вторник Ключевской четырежды выбросил пепел, высота наибольшего из выбросов достигала 10 км над уровнем моря. Утром во вторник пепел выпал в селах Лазо и Атласово Мильковского района.
Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, так как ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого увеличивается.
Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям из-за опасности пепловых выбросов и обвалов.
Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана фиксировалось с осени 2020 до августа 2021 года.
Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.