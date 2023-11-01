"89,353 млн, это на воскресенье, 29 октября", — сказал Чалик журналистам в среду.

За январь-октябрь 2022 года, по данным Росстата, было перевезено около 81 млн человек.

План пассажиропотока на ноябрь, по словам Чалика — около 6,5-7 млн человек.

"Это в соответствии с теми планами, которые мы сделали еще в январе этого года", — уточнил он. В ноябре 2022 года авиакомпаниями было перевезено 6,9 млн пассажиров, согласно данным Росстата.

Всего за 2023 год, по прогнозу, будет перевезено около 103 млн человек, напомнил замминистра.

За девять месяцев текущего года пассажиропоток российских авиакомпаний составил 81,2 млн человек, что на 11,7% больше, чем годом ранее, сообщил в свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. На внутренних рейсах рост составил 7,7%, перевезено 64,5 млн пассажиров, на международных — отправлено 16,7 млн пассажиров.

"Авиасообщение у нас установлено с 37 иностранными государствами, 18 российских авиакомпаний выполняют международные полеты", — сказал Ядров. 59 иностранных перевозчиков летают в Российскую Федерацию.