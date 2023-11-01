Полеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам на самолете Boeing-737.

По данным сервисов бронирования и продажи билетов, на данный момент нет других авиакомпаний, выполняющих прямой авиарейс по этому маршруту.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", базируется во "Внуково" и "Шереметьево". Парк компании состоит из самолетов Boeing-737 с салонами только эконом-класса.

Аэропорт Владикавказа (входит в состав холдинга "Новапорт" Романа Троценко) в 2022 году обслужил 797,059 тыс. человек, что на 12,9% превысило показатель предыдущего года.

Международный аэропорт "Владикавказ" — единственный аэропорт Республики Северная Осетия-Алания.