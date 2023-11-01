По контракту ремонт должны были завершить до 30 сентября 2024 года, но подрядчик вел работу с опережением графика.

"Завершены работы на участке с 51-го км по 59-й км дороги "Умнас". Заасфальтировано 7,5 км дороги, выполнена досыпка и укрепление обочин, установлено барьерное ограждение", — говорится в сообщении. "Умнас" — одна из социально значимых дорог, связывает столицу Якутии с Хангаласским и Олекминским районами. Также является одним из популярных маршрутов для туристов и местных жителей. Ремонт выполнялся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".