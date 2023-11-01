"По Крестовскому желобу сходит поток лавы, который вызвал фреатические взрывы от соприкосновения с водой и льдом. В результате этого по рекам Крутенькая и Кергурич сходят грязекаменные потоки до реки Камчатка. Потоки перемыли дорогу восточнее поселка Ключи", — приводятся в сообщении слова директора института, член-корреспондента РАН Алексея Озерова.

Ученый отметил, что о вероятном сходе грязекаменных потоков накануне были предупреждены местные власти и МЧС.

По данным вулканологов, пепловый шлейф Ключевского продолжает распространяться в восточном направлении от вулкана.

Как сообщалось, в среду утром извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил несколько столбов пепла, высота наибольшего из них достигла 14 км над уровнем моря.

Для Ключевского установлен красный код авиационной опасности.

Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, так как ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого увеличивается.

Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям из-за опасности пепловых выбросов и обвалов.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана фиксировалось с осени 2020 до августа 2021 года.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.