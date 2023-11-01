"Популяция рябчика шахматного обнаружена в городе Протвино. Это растение семейства лилейных занесено в Красную книгу Московской области под второй категорией — вид, сокращающийся в численности, а также в Красную книгу России", — говорится в сообщении.

Помимо этого округа, растение ранее наблюдалось только в двух округах.

"Это очень ценная находка. Ранее в Протвине уже фиксировалась большая популяция рябчика, однако обнаруженное местонахождение — новое. Помимо этого округа, растение наблюдалось только в Серпухове и Егорьевске, причем численность популяций очень сильно колеблется по годам, а в отдельные сезоны растение в прежних местообитаниях вообще не обнаруживалось", — приводятся в сообщении слова главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова.

Он добавил, что в администрацию городского округа Протвино направлено обращение с просьбой при проведении работ по благоустройству учитывать наличие краснокнижного растения и сохранить популяцию.