Помимо этого округа, растение ранее наблюдалось только в двух округах.
"Это очень ценная находка. Ранее в Протвине уже фиксировалась большая популяция рябчика, однако обнаруженное местонахождение — новое. Помимо этого округа, растение наблюдалось только в Серпухове и Егорьевске, причем численность популяций очень сильно колеблется по годам, а в отдельные сезоны растение в прежних местообитаниях вообще не обнаруживалось", — приводятся в сообщении слова главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова.
Он добавил, что в администрацию городского округа Протвино направлено обращение с просьбой при проведении работ по благоустройству учитывать наличие краснокнижного растения и сохранить популяцию.