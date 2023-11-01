"Более 3,7 тыс. летних веранд завершают свой период работы в Москве 1 ноября. Этот сезон, начавшийся 1 апреля, прошел в столице успешно", — говорится в сообщении пресс-службы департамента, опубликованном в среду.

Отмечается, что площадки пользовались большой популярностью у горожан и туристов. "Некоторые предприятия общественного питания получили возможность оставить сезонные площадки и не демонтировать их зимой. Однако владельцы обязаны обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи", — добавили в департаменте.