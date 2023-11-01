"Появились глэмпинги, 111 быстровозводимых модельных конструкций, в них количество мест размещения от 2 до 4 человек. Это позволило нам продлить сезон и продлить летнюю активность", — сказала Латышенко.

По её словам, до строительства глэмпингов в 93 гостиницах курорта было порядка 6 тыс. мест размещения. Таким образом, число мест размещения увеличилось на 5%.

С учётом гостевых домов и "серого" сектора число мест размещения в Шерегеше превышает 11 тыс.

В свою очередь, глава дирекции курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов сообщил, что протяжённость трасс на курорте увеличится на 4 км и составит порядка 60 км. Новые трассы появятся в секторе Е.

Отвечая на вопросы журналистов, Стоянов сказал, что гостиницы курорта подняли цены на период новогодних праздников примерно на 15-20%. По его словам, это рост "в пределах ежегодных значений", при этом имеются отели, которые не поднимают цены.

Он также отметил, что в октябре на новогодние праздники было забронировано уже от 70% до 100% мест в гостиницах.

Говоря о прогнозе турпотока в Шерегеш в будущем сезоне, Латышенко сообщила, что рост составит около 8%. По данным Стоянова, Шерегеш в прошлом сезоне посетило 2,292 млн туристов. Как сообщалось, в начале октября Латышенко говорила о росте около 10% в горнолыжном сезоне 2023-24 годов.

Открытие горнолыжного сезона в Шерегеше состоится 18 ноября.

Пока Шерегеш работает главным образом как горнолыжный курорт: располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 79 кафе и ресторанами, 30 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками.

К 2024 году в Кузбассе планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Горная Шория" на территории Таштагольского района, где расположен горнолыжный курорт Шерегеш, и Междуреченска.